Steinhart vor Misstrauens- und Neuwahlantrag

In der Wiener Ärztekammer naht die Entscheidung im durchaus kuriosen Ringen um die Führung der Standesvertretung. Für den 10. Oktober wurde eine außerordentliche Vollversammlung einberufen, wie der "Dossier"-Journalist Ashwien Sankholkar via "X" (vormals Twitter) berichtet. Dabei soll ein Misstrauensantrag gegen Präsident Johannes Steinhart abgestimmt werden. Dazu gibt es einen Neuwahlantrag.

Um den Präsidenten, der auch der Bundeskammer vorsteht, aus dem Amt zu bringen, bräuchte es in der Vollversammlung eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Steinhart selbst, der erst vor kurzem nach einer längeren Pause wegen einer Herzoperation ins Amt zurückgekehrt ist, wird nicht freiwillig weichen. In der "Presse" meinte er erst vor wenigen Tagen, er werde "niemals" zurücktreten, auch wenn die Hölle zufriere: "Ich bin hart, steinhart."

Der Magistrat (MA 40) ist in dem Gremium nicht vertreten. Es gibt auch keine automatische Informationsverpflichtung der Behörde gegenüber. Diese kann erst tätig werden, wenn an sie herangetreten wird bzw. sie Informationen z.B. via Medien erhält.

Allerdings könnte zumindest der Landesregierung doch noch eine zentrale Rolle blühen, sollte die Ärzteschaft weiter nicht in der Lage sein, ihre Konflikte intern zu lösen. Denn im Ärztegesetz Paragraf 195b ist die Möglichkeit angeführt, die Organe ihres Amtes zu entheben, wenn sie Befugnisse überschreiten, Aufgaben vernachlässigen oder - was in dem Fall wohl schlagend werden könnte - beschlussunfähig werden. In dem Fall müsste ein Kommissär ernannt werden, der die Geschäfte führt und umgehend Neuwahlen einleitet. Allerdings ist nicht explizit angeführt, ob es für die ganze Kammer eine Neuwahl bräuchte oder nur für die Organe, die beschlussunfähig geworden sind.