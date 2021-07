Steinacker zum Abschluss des Parlamentsjahres ausgeliefert

Der Nationalrat hat sich mit der "Auslieferung" von VP-Justizsprecherin Michaela Steinacker in die Sommerpause verabschiedet. Die Möglichkeit zur Verfolgung war von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beantragt worden. Dem Ansinnen wurde einstimmig stattgegeben, wiewohl festgehalten wurde, dass zwischen den Vorwürfen und der politischen Tätigkeit der Abgeordneten sehr wohl ein Zusammenhang besteht. In diesen Fällen ist eine "Auslieferung" eher selten.

Geht alles nach Plan und es finden bis dahin keine Sondersitzungen statt, was eher unwahrscheinlich ist, treffen sich die Abgeordneten erst wieder am 22. September zu einer Plenardebatte. Noch aktiv sind der U-Ausschuss, der am 15. Juli befragt, und der Bundesrat, der sich am selben Tag mit den Beschlüssen der Plenarwoche des Nationalrats auseinandersetzt.