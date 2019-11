Steigt die Gewalt gegen Polizisten in Vorarlberg?

Immer wieder werden Polizeibeamte im Dienst angegriffen. Manchmal stellt sich subjektiv das Gefühl ein, dass der Ton und die Taten gegen die Exekutive schroffer werden. Stimmt das? Was sagen die Zahlen?

Am Wochenende griff ein alkoholisierter Mann nach einer Schlägerei Beamte in Hohenems an, weil er seine Personalien nicht angeben wollte. Wenn Beteiligte einer Polizeimaßnahme Polizisten körperlich attackieren, erhalten diese eine Anzeige wegen Widerstands gegen Beamte (§269 StGB). 2018 wurden in Vorarlberg 98 Personen deswegen angezeigt. Das bedeutet eine marginale Steigerung zum Vorjahr 2017, wo 97 solcher Delikte zur Anzeige kamen. Im 1. Halbjahr 2019 gab es bereits 42 Anzeigen.