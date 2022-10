Steigende Zinsen belasten das Budget

Die europäische Zentralbank hat im Kampf gegen die Inflation die Zinsen erhöht und das kostet auch die Republik Österreich viel Geld. Während Österreich von Frühjahr 2019 bis Anfang 2022 negative Zinsen auf Staatsanleihen zahlte, also praktisch weniger zurückzahlen musste als an Schulden aufgenommen wurde, ist die Zeit der Zinszahlungen wieder zurück. Neue Schulden sind jetzt schon zu fast drei Prozent verzinst. Ein weiterer Anstieg ist absehbar.

Das hat konkrete Auswirkungen: Die Zinszahlungen der Republik werden sich laut Budgetentwurf von heuer noch 4,3 Mrd. Euro auf 8,7 Mrd. Euro im Jahr 2023 verdoppeln. Danach werden bis 2026 laut Voranschlag jährlich 8 bis 8,5 Mrd. Euro an Zinszahlungen fällig. Bis 2026 muss Österreich in Summe um gut 11 Mrd. Euro mehr an Zinsen zahlen, also noch vor einem Jahr erwartet worden war. Die durchschnittliche Verzinsung der österreichischen Schulden dürfte auf 2,5 bis 2,8 Prozent steigen. Auch wenn die Mehrbelastung substanziell ist, liegt die Verzinsung damit aber für den Großteil der Periode unter der erwarteten Inflationsrate.