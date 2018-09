Steig ein bei Nägele Hoch- und Tiefbau

Die Schule ist vorbei. Und wie geht’s weiter? Die Baubranche bietet engagierten Burschen und Mädchen viele spannende Möglichkeiten und gute Karrierechancen.

Wer jetzt über seinen Berufseinstieg nachdenkt, sollte sich die Entscheidung gut überlegen. Man will ja in den kommenden Jahren nicht nur gut verdienen und Entwicklungsmöglichkeiten haben, sondern in einem Bereich und mit einem Team arbeiten, in dem man sich wohlfühlt. In der Baubranche – ob im Hoch- oder im Tiefbau – gibt es viele Jobs mit ausgezeichneten Zukunftsperspektiven.