Stefanie Brugger erste Präsidentin von Bodensee-Vorarlberg Tourismus

Stefanie Brugger, Gastgeberin des Moritz Bio-Restaurants in Hohenems, wird künftig auch die touristische Entwicklung des gesamten Vorarlberger Rheintals mitgestalten.

Bei der Jahreshauptversammlung am 4. Mai 2023 in Hard wurde sie von der Tourismusregion Bodensee-Vorarlberg einstimmig zur ersten Präsidentin des Vereins gewählt.

Als Präsidentin steht sie dem Vorstand des Vereins Bodensee-Vorarlberg Tourismus vor und wird in diese Funktion sowohl ihre Marketingkompetenz einbringen als auch ihren Fokus auf Nachhaltigkeit in Gastgewerbe, Tourismus und Tagungsgeschäft. „Ich fühle mich geehrt, dieses Amt zu übernehmen und freue mich auf einen regen Austausch in unserer spannenden Region. Dabei bringe ich gerne meine Erfahrungen in der nachhaltigen Ausrichtung eines Betriebs und den weiblichen Blick ein“, so Brugger. Ihre Kenntnisse als ehemalige PR-Beraterin will sie ebenfalls bei der Weiterentwicklung der Destination einsetzen.