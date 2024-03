Stefan Kraft zum dritten Mal Gesamt-Weltcupsieger

Kraft triumphiert in Vikersund und ist Gesamtweltcupsieger

Kraft triumphiert in Vikersund und ist Gesamtweltcupsieger ©APA/NTB

Kraft triumphiert in Vikersund und ist Gesamtweltcupsieger ©APA/NTB

Stefan Kraft hat am Sonntag im ersten von zwei Skiflug-Weltcupbewerben seine dritte große Weltcup-Kugel fixiert. Der 30-jährige Salzburger, der in dieser Saison auch schon Skiflug-Weltmeister geworden ist, segelte in Vikersund auf 244,5 m hinunter und feierte damit auch gleich seinen 13. Saisonsieg. Hinter ihm landete mit Daniel Huber, der gar auf 247,5 m flog, ein weiterer Österreicher auf Platz zwei. Dritter wurde Domen Prevc (SLO).

"Ja, kitschig. Ein Traumtag bis jetzt und es ist erst die Hälfte vorbei. Die Bedingungen sind genial und ich bin endlich auch gerade rausgekommen, sicher mein bester Sprung jetzt da", sagte Kraft. Zudem freute er sich, dass "Hubsi, einer meiner besten Freunde neben mir Zweiter ist".

Der Skiflug-Weltmeister resümierte auch die Saison kurz: "Ein perfekter Start mit vier Siegen in Folge. Es war lange ein Dreikampf, sehr nervenaufreibend. Ich habe doch ein paar Mal weniger geschlafen, weil Ryoyu in meinen Träumen war", gestand er und lachte. "Das ist bis jetzt meine beste Saison."

Kraft bewies am Sonntag Nerven aus Stahl. Er ging als Letzter vom Bakken, auf dem er vor sieben Jahren den immer noch gültigen Skiflug-Weltrekord geflogen war, und unmittelbar vor ihm wurde noch einmal auf Luke 10 verkürzt. Dabei waren die Athleten vor ihm schon nach einer Verkürzung nach dem Riesensatz von Huber bei weitem nicht mehr ganz nach unten geflogen.

Kraft, der zur Fixierung des Gesamt-Weltcups im ersten Sonntag-Bewerb einfach nur vor seinem letzten verbliebenen Verfolger, Ryoyu Kobayashi (JPN), bleiben musste, ließ sich nicht irritieren und segelte zum 13. Saisonsieg. Er liegt nun in der Ewigen-Besten-Wertung nur noch zehn Siege hinter Gregor Schlierenzauer bzw. drei hinter dem zweitplatzierten Finnen Matti Nykänen.

Für Kraft ist es die dritte große Kugel nach 2016/17, 2019/20. Er ist damit wie Andreas Goldberger dreifacher Gesamtsieger, nur Nykänen und Adam Malysz (POL) haben mit je vier Siegen öfter gewonnen.

Auch Huber durfte sich nach vielen Rückschlägen nicht nur über eine neue persönliche Bestleistung freuen, sondern auch seinen ersten Podestplatz in dieser Saison (sein insgesamt fünfter). "Hinterm Krafti da Zweiter werden ist megacool, ein richtig geiles Ergebnis. Wir kennen uns schon seit 20 Jahren und jetzt haben wir das Doppelstockerl geschafft", sagte Huber und ergänzte zu seinem Flug: "Ich war voll auf der Welle, dann habe ich mich nicht mehr gewehrt. Es war ein sensationell geiler Flug."