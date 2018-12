Stefan Kraft mit "Feuer in den Augen" zur Tournee

Stefan Kraft ist als Sieger von 2014/15 einer der heimischen Helden der Vierschanzen-Tournee. Doch nach den bisherigen Saisonresultaten ist er bei der kommenden 67. Auflage nur Außenseiter. Die Österreicher haben in sieben Weltcup-Bewerben durch Daniel Huber (3.) erst einen Podestplatz erreicht, dem Polen Piotr Zyla und Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi (Japan) gelang dies hingegen in Serie.

Doch Cheftrainer Andreas Felder sieht das Trio Kraft, Huber und Michael Hayböck durchaus in Schlagweite zu den Besten. “Wenn sie ihre besten Sprünge zeigen können, dann traue ich ihnen Spitzenplätze zu”, sagte der Tiroler im Vorfeld der am 30. Dezember in Oberstdorf startenden Tournee.