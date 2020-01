Kraft in Predazzo neuerlich nur von Geiger geschlagen

Das Foto vom Siegespodest in Predazzo ist am Sonntag mit jenem vom Samstag identisch gewesen. Neuerlich gewann der nunmehrige Gesamt-Weltcupleader Karl Geiger vor dem Salzburger Stefan Kraft und dem Polen Dawid Kubacki. Kraft fehlten nach Sätzen auf 103,5 und 101 m letztlich 4,7 Zähler auf den Deutschen, Kraft jagt also weiter seinen insgesamt 18. Weltcupsieg bzw. seinen zweiten Saisonerfolg.

Kraft war mit 1,9 Punkten Vorsprung auf Geiger ins Finale der besten 30 gegangen, nachdem Geiger bei einem 107-m-Sprung bei der Landung Punkte verloren hatte. Im zweiten Durchgang setzte Geiger bei 103,5 Metern sicher auf und überbot Kraft um 2,5 m. Geiger jubelte über seinen insgesamt vierten Weltcuperfolg.

In der Gesamtwertung liegt Kraft nach zwei zweiten Plätzen nun auch in der Gesamtwertung auf Rang zwei. Auf den neuen Leader Geiger fehlen Österreichs aktuell bestem Mann 120 Punkte. Der bisherige Leader Ryoyu Kobayashi (JPN) kam mit dem kleinen Bakken im Val di Fiemme nicht zurecht und fiel 44 Zähler hinter Kraft auf Platz drei zurück.

Zweitbester ÖSV-Mann wurde Philipp Aschenwald als Zwölfter, Gregor Schlierenzauer belegte unmittelbar vor Daniel Huber Rang 17. Vor allem der nach dem ersten Durchgang siebentplatzierte Huber ärgerte sich im Auslauf, weil unmittelbar vor ihm nach 104 Metern von Piotr Zyla um eine Luke verkürzt worden war. Bei weit mehr Rückenwind und weniger Anlauf landete Huber bei nur 92,5 m und verlor zehn Positionen. Michael Hayböck landete auf Platz 20, Jan Hörl verbesserte sich von der 30. an die 24. Stelle.

Doppelsieger Geiger freute sich. "Ein Traum wird wahr. Mein erstes Mal im Gelben Trikot", postete der 26-jährige Allgäuer in den sozialen Netzwerken schon am Samstag. Nun reist er als Führender in die Heimat. Denn der Weltcup-Tross übersiedelt nun wieder nach Deutschland, wo die Athleten in Titisee-Neustadt wieder auf eine Großschanze zurückkehren.