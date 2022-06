Stefan Feinig: Der multimediale Text

Der Autor und Preisträger des Hohenemser Literaturpreises, Stefan Feinig, wird nicht nur im Salomon-Sulzer-Saal zu sehen sein – seine Stimme hört man auch am Hohenemser Schlossplatz.

Hohenems. Am 8. Juni 2022 ist es soweit: Stefan Feinig, der 2021 den 7. Hohenemser Literaturpreis für deutschsprachige Autor:innen nichtdeutscher Muttersprache gewann, gibt Einblicke in seinen Siegertext. Mit seiner Einreichung „The ever-living ghost – a new kind of landscape“ konnte der 1987 in Klagenfurt geborene, zweisprachige Autor, Philosoph und Publizist im vergangenen Jahr die Jury überzeugen.

„literatur.haltestelle“ am Schlossplatz

Bereits vor der Lesung verwandelt das künftige Literaturhaus Vorarlberg gemeinsam mit dem Kulturreferat der Stadt die Bushaltestelle am Schlossplatz nach den „RaumBildGeschichten“ erneut in eine „literatur.haltestelle“. In Kürze können alle, die dort auf den Bus warten, in Stefan Feinigs Sprachlandschaft eintauchen, so wie die junge ukrainische Grafikerin Lalita Akromava diese sieht. Sie hat ein eindrucksvolles Bild dafür gefunden, was Stefan Feinig in seinem Essay kunstvoll zum Thema macht: Das Leben mit und in verschiedenen Sprachen. Darüber hinaus bietet ein QR-Code in der Bushaltestelle Zugang zum Autor selbst. Wer den Code mit dem Handy scannt, kann Stefan Feinig direkt vor Ort, im Bus oder Zuhause zuhören, wie er Passagen aus seinem Essay liest oder wie er im Interview mit Frauke Kühn, der Geschäftsführerin des künftigen Literaturhauses Vorarlberg, im Podcast „Radetzkystrasse 1“ über sein Siegeressay, seine Erfahrung mit der Mehrsprachigkeit und seine Arbeit als Autor spricht.