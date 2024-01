„Steelsoul“: Traditionelles Schmiedehandwerk in der Marktstraße

Mit der Eröffnung von „Steelsoul“ in der Markstraße kehrt das traditionelle Schmiedehandwerk zurück ins Herz von Hohenems, wo es ursprünglich bereits beheimatet war.

Geschmiedet wird von „Steelsoul“-Gründer und Geschäftsführer Johannes Neumayer auf traditionelle Weise in Röthis von Hand, verkauft in der Hohenemser Marktstraße 42. Verwendet werden dabei großteils upgecycelte Materialien aus der Leder- und Metallindustrie, aber auch alte Werkzeuge oder stumpfe Klingen werden restauriert oder „umgeschmiedet“ und erhalten so ein neues Leben.