Staus auf Zufahrten zu Skigebieten in Westösterreich

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Samstag in Westösterreich aufgrund des Ferienbeginns in Wien, Niederösterreich und in Vorarlberg sowie in vier deutschen Bundesländern gekommen. Wie vom ÖAMTC prognostiziert, waren vor allem die Zufahrten in die Skigebiete betroffen, wo sich Autofahrende in Geduld üben mussten.

In Vorarlberg gab es am Samstagvormittag auf der Arlberg Schnellstraße (S16) zwischen Dalaas und Braz in beiden Richtungen sechs Kilometer Stau. Kilometerlange Staus wurden auch auf zahlreichen Verkehrsverbindungen in Tirol registriert. Bis zu 21 Kilometer lang war der Stau auf der Fernpassstraße (B179) in beide Fahrtrichtungen, eine 13 Kilometer lange Blechlawine gab es auf der B169/B181 nach einem Unfall bei Wiesing. Auf der A12 entwickelte sich am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden ein neun Kilometer langer Stau.

Sechs KiIometer umfasste die Kolonne auf der A1 bei Mondsee Richtung Westen, sechs Kilometer lang war sie auf der A10 zwischen Kuchl und Golling. In Salzburg kam es auch auf der Pinzgauer Straße (B311) wegen der unfallbedingten Sperre des Schönbergtunnels in Schwarzach in beiden Richtungen zu kilometerlangen Rückstaus und Wartezeiten von bis zu einer Stunde.