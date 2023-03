Stau! Urlauber-Kolonnen auf dem Weg in die Osterferien

Zum Start der Osterferien ist wieder mit Stau zu rechnen, zusätzlich sorgt die Frühjahrsmesse in Dornbirn für erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Osterzeit ist Reisezeit! Nicht nur ganz Österreich startet in die Osterferien, auch zehn deutsche Bundesländer, darunter Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Hauptreisetag auf Österreichs Straßen ist der Samstag. Zusätzlich sorgt die Frühjahrsmesse in Dornbirn für starken Zustrom.

Samstag ist starker Reisetag

Schon ab Freitagmittag können sich erste Kolonnen bilden, die Schwerpunktstrecken werden vor allem am Samstag stark befahren sein. In Vorarlberg wird es vor der Grenze Lustenau Richtung Schweiz auch immer wieder zu längeren Wartezeiten kommen.

Ruhig sollte die Verkehrslage von Palmsonntag bis Mittwoch bleiben, die Reisewelle rollt anschließend wieder am Gründonnerstag und vor allem auch am Karfreitag, der in Deutschland ein Feiertag ist.