Statt Hunderte von Kraftfahrzeugen nun die Drahtesel in der Poleposition

Vor geraumer Zeit wurde in der Rankweiler Montfortstraße die dritte Fahrradstraße fertiggestellt.

RANKWEIL. Die Montfortstraße ist bereits die dritte Fahrradstraße in der Marktgemeinde Rankweil, welche in den vergangenen Jahren umgesetzt wurde. In Brederis wurden bereits zwei Fahrradstraßen hergestellt, zum einen der Madlünsweg, welcher die Schweizerstraße mit dem Maldinaweg verbindet und als zweites die Sankt Eusebius Straße zwischen der Bresner Kirche und der L190. Unter einer Fahrradstraße versteht man eine Straße, welche mindestens vier Meter breit ist, Radfahrer Vorrang haben und nebeneinander fahren dürfen. Eine Durchfahrt für die Kraftfahrzeuge in der Montfortstraße ist gestattet, dies jedoch nur mit Tempo 30. Die erste Bauetappe der Montfortstraße von der Bifangstraße bis zur Einmündung in die Südtirolerstraße wurde Anfang Oktober letzten Jahres feierlich eröffnet. Mittlerweile ist auch der zweite Bauabschnitt vom Bereich zwischen der Kreuzung Südtirolerstraße bis zur Einmündung in die Ringstraße fertiggestellt. Unter anderem wurde im Kreuzungsbereich Montfortstraße/Südtirolerstraße eine Begegnungszone errichtet. Mehrere neue Buswartehäuschen sowie 27 Bäume werten zusätzlich das Straßenbild auf. Die Gesamtkosten für die Fertigstellung der Montfortstraße belaufen sich auf 1,35 Millionen Euro. Als Teil der Landesradroute bindet die umgestaltete Montfortstraße die Marktgemeinde Rankweil an die Vorderlandgemeinden sowie ins Zentrum von Rankweil und an die Stadt Feldkirch an. Durch die neue Fahrradstraße will man die Bevölkerung animieren, insbesondere für Kurzstrecken im Ortsgebiet öfter mal auf den Drahtesel statt ins Auto zu steigen.VN-TK