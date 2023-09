Statistik Austria: BIP im 2. Quartal um 1,1 Prozent gesunken

Österreichs Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2023 stärker zurückgegangen als erwartet. Laut Berechnungen der Statistik Austria sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,1 Prozent, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Das sei vor allem auf die rückläufige Wirtschaftsleistung von Handel und Industrie zurückzuführen. Das Wifo war Ende Juli lediglich von einem Minus von 0,3 Prozent ausgegangen.

Die Industrie trug mit einem Rückgang um 2 Prozent zur schwächeren Wirtschaftsleistung bei, der Handel wirkte sich mit minus 6,7 Prozent negativ aus. Der Bereich Öffentliche Verwaltung, Bildung und Gesundheit dämpfte mit einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal den Rückgang. Im Juli - also zu Beginn des dritten Quartals - verzeichnete die Industrie laut Statistik Austria gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Rückgang um 11,4 Prozent. Der Bau hingegen legte um 6,1 Prozent zu. Dadurch ergebe sich für den Produzierenden Bereich ein Rückgang um 9 Prozent.

Bei der Inflation sei eine sinkende Tendenz zu erkennen. Im August lag die Inflation laut Schnellschätzung bei 7,5 Prozent. Dass die Inflationsrate in Österreich höher als im EU-Schnitt sei, liege an der Preisentwicklung bei der Haushaltsenergie und der Miete. Rechnet man diese zwei Positionen heraus, liegt Österreich im EU-Schnitt, so Ingolf Böttcher, Leiter der Direktion Volkswirtschaft bei der Statistik Austria. In einigen Bereichen wie etwa Telekommunikation und Treibstoffe schneidet Österreicher besser ab als andere EU-Länder.