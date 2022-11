Diese Schmuckstücke sind funkelnd, weiblich und perfekt für das Weihnachtsfest, weil sie mit ihren leuchtenden „Edelsteinen“ mit den Lichtern des Christbaums um die Wette glitzern. Merry Christmas!

Weihnachten, die allerschönste Zeit des Jahres: Familien kommen zusammen, der Weihnachtsbaum wird festlich dekoriert und der Raum ist erfüllt vom Duft der Weihnachtsbäckerei. Es ist aber auch die Zeit, um seinen Liebsten eine Freude zu bereiten oder sich im festlichen Outfit mit eindrucksvollen Preziosen für den Heiligen Abend zu schmücken. Wir hätten hier die eine oder andere funkelnde Idee: Während es draußen bitterkalt wird, lassen die Designer und Manufakturen die weißen Kristalle wie glitzernde Schneeflocken auf den weißgoldenen Schmuckstücken tanzen. Preziosen, die wie Winterwunderkristalle leuchten, liegen im Trend – das zeigen auch die glitzernden Kreationen von Swarovski, Pandora und Julie Julsen. Die glamourösen Ohrhänger und Ringe sorgen mal in Rosé-, mal in Weißgold, aber immer mit weißen Kristallen besetzt, für den ultimativen Wow-Effekt. Aber auch bunte Vertreter setzen an Ringen, Ohrringen und Armreifen ein starkes Statement der Lebensfreude. Während die Zugvögel langsam Richtung Süden ziehen, fliegen einem bei Thomas Sabo und Julie Julsen goldige Vertreter um den Hals.