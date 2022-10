Starwood stellt nun drei Aufsichtsräte bei CA Immo

Der US-Mehrheitsaktionär Starwood des heimischen Immobilienkonzerns CA Immo AG hat mithilfe seiner Delegationsrechte einen neuen Vertreter in den Aufsichtsrat entsandt. Die Entsendung von David Smith folge auf den Rücktritt von drei Aufsichtsratsmitgliedern und den Rückruf eines entsandten Mitglieds, teilte der Mehrheitsaktionär in einer Aussendung mit. Der Aufsichtsrat wird infolge auf sechs Mitglieder verkleinert, Starwood stellt nun drei von vier Kapitalvertretern.

Bisher bestand der Aufsichtsrat aus vier unabhängigen Mitgliedern, drei vom Mehrheitseigentümer entsandten Aufsichtsräten sowie vier Arbeitnehmervertretern. Dass nun drei der unabhängigen Aufsichtsräte zurückgetreten sind, ist laut dem Vorstand des Interessenverbandes für Anleger (IVA) ein "deutliches Warnsignal" und sorge für Verunsicherung bei den Aktionären. Die Vorgänge im Aufsichtsrat machten "keine gute Optik" und erinnerten IVA-Chef Florian Beckermann daran, wie 2016 der russische Immobilienmilliardär Boris Mints den CA Immo Aufsichtsrat umkrempelte, nachdem dieser sich in den Wiener Immobilienkonzern eingekauft hatte. 2021 wurde schließlich die Starwood Capital Group Hauptaktionärin der CA Immo, nachdem der Vorstand der s Immo AG seine knapp 6-prozentige Beteiligung an die US-amerikanische Investmentgesellschaft verkauft hatte.

Weiterhin im Aufsichtsrat bleiben der Aufsichtsratsvorsitzende Torsten Hollstein, die vom Mehrheitseigentümer entsandten Mitglieder Jeffrey Dishner und Sarah Broughton sowie zwei Arbeitnehmervertreter. Das neue Aufsichtsratmitglied David Smith ist Senior Vice President im europäischen Investmentteam von Starwood und hauptverantwortlich für die DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz). Er verfügt laut Aussendung über umfassende Erfahrung in der Anbahnung und Durchführung von Immobilientransaktionen und deren Finanzierungen in Europa und Asien. Die Änderungen im Aufsichtsrat treten mit 31. Oktober in Kraft.