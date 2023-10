Startschuss für die 61. Viennale gefallen

Leinen los! Die Viennale, Österreichs größter Filmfestivaltanker, ist Donnerstagabend mit der Eröffnungsgala im Gartenbaukino vom Stapel gelassen worden. Bei der 61. Ausgabe der Filmfestspiele sind nun bis 31. Oktober wieder zentrale Werke der vergangenen Monate in den Wiener Innenstadtkinos zu erleben. "Kultur ist ein Raum des Widerstandes", machte dabei Direktorin Eva Sangiorgi zu Beginn ihrer sechsten Ausgabe deutlich, dass die Politik heuer eine gewichtige Rolle spiele.

"Die gegenwärtige Situation ist so surreal und zugleich bitterernst, dass es unmöglich ist, sie nicht anzusprechen", machte Sangiorgi deutlich. Man müsse sich der privilegierten Situation, in der man in Wien lebe, bewusst sein. Zum Eröffnungsfilm hat die Festivalchefin mit dem ungarischen Gesellschaftsdrama "Magyarázat mindenre" von Gábor Reisz jedenfalls eine dezidiert politische Arbeit gekürt. Ein schulisches Missverständnis wächst sich hier zum Mentalitätsporträt des ganzen Landes unter Viktor Orban aus. "Wir haben versucht, den üblichen Kontext von Links und Rechts hinter uns zu lassen und miteinander ins Gespräch zu kommen", umriss Produzentin Júlia Berkes den Anspruch der Filmemacher.