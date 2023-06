Startschuss für Sanierung der Praterateliers gefallen

Der Startschuss für die Sanierung der Praterateliers in Wien ist gefallen. Bis Anfang 2025 sollen sie mit ca. 15 Millionen Euros - davon zwei Drittel aus EU-Mitteln - weiterentwickelt werden. Dabei wird laut einer Aussendung Augenmerk auf die Erhaltung des historischen Bestands und auf die Wahrung des Gesamtensembles gelegt. Die beiden anlässlich der Weltausstellung von 1873 errichteten Gebäude zählen zu den einzigen erhaltenen Bauten der damaligen Anlagen.

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) fand sich am Dienstag u.a. mit Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, in der Nähe des Wiener Ernst-Happel-Stadions für eine Baustellenbegehung ein. "Diese außergewöhnlichen Ateliers im Besitz der Republik werden nun endlich der dringend notwendigen Sanierung unterzogen", sagte Mayer und zeigte sich optimistisch, dass sie mit Bereichen für flexible Nutzungskonzepte zu einer "zeitgemäßen Kulturinstitution" werden.