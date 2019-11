Startschuss für Koblacher Kindergarten

Offizieller Spatenstich – Erdarbeiten laufen bereits.

Koblach. Die Bevölkerungszahlen in Vorarlberg – vor allem im Rheintal – sind seit Jahren im Steigen begriffen. Prognosen für die Zukunft zeigen, dass dieser Trend auch die nächsten Jahre anhalten wird. Was für Vorarlberg im Allgemeinen gilt, verfestigt sich in Gemeinden wie Koblach, die in den vergangenen Jahren einen besonders starken Bevölkerungszuwachs verbuchen konnten – schon bald wird man 5000 Koblacher zählen können. Was auf den ersten Blick durchwegs positiv zu bewerten ist, stellt Gemeinden vor infrastrukturelle Herausforderungen, gerade auch in Bezug auf Kinderbetreuung. Eine Serviceeinrichtung, die besonders auch für Kleinkinder immer stärker nachgefragt wird, in den Köpfen vieler aber noch nicht angekommen ist. So zeigt die aktuelle Regionalumfrage der Vorarlberger Nachrichten ein differenziertes Bild. Nur rund 60 Prozent empfinden einen Ausbau der Kinderbetreuung in der Region als wichtig. Für jeweils ein Fünftel ist diese Frage nicht wichtig, bzw. haben die Teilnehmer keine Meinung dazu.