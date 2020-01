Startschuss für Elektrifizierung der Graz-Köflacher Bahn

Die Graz-Köflacher Bahn hat am Montag den Startschuss für die Elektrifizierung ihres Schienensystems gegeben: Die ersten 8 Mio. Euro fließen nun in die genaue Planung, in das Einholen von Genehmigungen und die Ausschreibungen, sagten Generaldirektor Franz Weintögl und Prokurist Gerald Klug. Während die GKB 30 Prozent der Kosten trägt, steuern der Bund 50 Prozent und das Land 20 Prozent bei.

Eingerechnet sind auch vier Nahverkehrsdrehscheiben in Graz, um das GKB-Netz noch besser an den öffentlichen Verkehr der Landeshauptstadt anzubinden: Sie sollen in der Peter-Rosegger-Straße, in Webling, am Bahnhof Straßgang und im neuen Stadtteil Reininghaus in der Wetzelsdorferstraße kommen. Laut Weintögl wird mit den elektrischen Loks dann ein 30-Minuten-Takt möglich sein. Die Fahrgastzahlen dürften sich annähernd verdoppeln, so die Hoffnung der GKB.