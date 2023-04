Starthilfe in die digitale Arbeitswelt

Ausbildungsprogramm "Digital Pioneers" für junge Frauen geht in die dritte Runde.

Die zehnwöchige Grundausbildung startet beim Digital Campus Vorarlberg in Feldkirch. Anschließend steht ein achtmonatiges Praktikum in einem Unternehmen an. „Wir möchten Frauen die Möglichkeit bieten, sich ein Bild von der IT-Branche zu machen“, erklärte Thomas Berchtold, Geschäftsführer des Digital Campus, am Dienstag bei der Sendung Vorarlberg LIVE. Laut Statistik habe der Frauenanteil in der IT-Branche im Jahr 2020 nur 18 Prozent betragen. Das spezielle Ausbildungsprogramm soll dazu beitragen, die Quote weiter zu steigern. Dabei stehen im Rahmen der bezahlten Ausbildung unter anderem Themen wie Joborientierung, Geschäftsprozesse und Persönlichkeitsentwicklung auf dem Programm.