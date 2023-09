Startfest Pfadi Hohenems

Vergangenen Sonntag feierten die Emser Pfadis mit zahlreichen Besuchern das Startfest.

Bei schönem Wetter, tollem Programm für Jung und Alt sowie köstlichen Speisen und Getränken konnte der Start in ein neues Pfadijahr so richtig genossen werden!

Es gab einen Stationenlauf mit lustigen, sportlichen, kreativen und kniffligen Herausforderungen, Popcorn vom Feuer, eine Schaukochstelle, die Einblicke in das Lagerleben gab, sowie einen Infostand mit Anmeldemöglichkeit.

Der Höhepunkt des Tages war zweifellos die Überstellungsfeier einiger WiWö (Wichtel und Wölflinge) zu den GuSp (Guides und Späher). In einer feierlichen Zeremonie wurden die jungen Pfadis per selbstgebauter Schaukel in ihre neue Altersstufe geschwungen, begleitet von stolzen Eltern und Freunden.