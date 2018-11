Starte deine Karriere bei Künz

Die Lehrlingsausbildung spielt bei Künz eine entscheidende Rolle.

Deine Lehre bei Künz beginnt mit der Grundausbildung. Hier lernst du grundlegende Fertigkeiten kennen und bekommst ein Basiswissen vermittelt. Diese Kombination stellt eine tolle Grundlage für deine Lehrausbildung dar. Anschließend geht’s in deine Stammabteilung. Dort arbeitest du von Anfang an direkt am Produkt mit. Das heißt: Deine Arbeit zählt! Um einen Rundumblick zu bekommen, schnupperst du während deiner Lehrzeit auch in andere Abteilungen des Unternehmens. So lernst du die gesamte Entwicklung unserer Produkte kennen.