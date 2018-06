Start-Ziel-Sieg von Vettel in Montreal - Hamilton Fünfter

Ferrari-Star Sebastian Vettel hat am Sonntag den 50. Sieg seiner Formel-1-Karriere gefeiert. Der 30-jährige Deutsche raste in Montreal zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und übernahm nach dem siebenten von 21 Saisonrennen auch die WM-Führung, da Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes nur Fünfter wurde. Der Brite liegt nun mit 120 Punkten einen Zähler hinter seinem Titelrivalen Vettel.

Vor Hamilton, der mit Kühlungsproblemen zu kämpfen hatte, landeten nach 70 Runden auf dem 4,361 Kilometer langen Circuit Gilles Villeneuve auch noch sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas sowie die beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Daniel Ricciardo, der zuletzt in Monaco gewonnen hatte. Für Vettel, der in Kanada zuvor nur 2013 triumphiert hatte, war es der dritte Saisonsieg nach den beiden Auftaktrennen in Australien und Bahrain.