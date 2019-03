Start-up von Ex-AUA-Chef Ötsch in Konkurs

Die mit Kamera-Stabilisierungssystemen für Mini-Copter befasste Wiener Start-up-Firma Dynamic Perspective, deren Geschäfte vom früheren Austrian-Airlines-Chef Alfred Ötsch geführt wurden, ist in den Konkurs geschlittert. "Das Unternehmen wird voraussichtlich geschlossen und liquidiert", erklärt die Gläubigerschutzorganisation AKV. Betroffen von der Insolvenz sind 9 Dienstnehmer und 105 Gläubiger.

Die Verbindlichkeiten beziffert der AKV mit rund 2,7 Mio. Euro, der Großteil davon entfällt auf diverse Privatdarlehen und Fördermittel, die – neben Finanzierungen durch die Gesellschafter – die Firma bisher durchgetragen haben. Creditreform hatte die Passiva am Freitag mit 3,9 Mio. Euro beziffert, aber auch eine höhere Summe für möglich gehalten, da die Unterlagen unübersichtlich seien. Das Insolvenzverfahren wurde am Freitag am Handelsgericht Wien auf eigenen Antrag eröffnet. Gläubiger können ihre Forderungen bis 21. Mai anmelden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für 4. Juni geplant.

Spezialisiert war die 2011 gegründete Firma mit Sitz in der Wehlistrasse 29 in Wien-Brigittenau auf Kamera-Stabilisierungssysteme für Film- und TV-Produktionen, die bei Gyrocoptern (Traghubschraubern), UAV (unbemannten Luftfahrzeugen) und Leichtflugzeugen zum Einsatz kommen. Man plante auch eine Produktion in den USA, um mit den Kamera-Systemen in der amerikanischen Filmindustrie Fuß zu fassen. Weitere Einsatzmöglichkeiten waren Live-Konzerte und Sport-Events, wie dies etwa im Jänner 2014 beim Red-Bull-Skijöring-Event am Pass Thurn bei Kitzbühel in Tirol der Fall war. Geldprobleme des Unternehmens waren schon früher evident, so wies etwa die Bilanz 2017 bereits 2,6 (nach 1,5) Mio. Euro Bilanzverlust und ein negatives Eigenkapital aus – bei lediglich 1,0 (1,3) Mio. Bilanzsumme.