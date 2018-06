Start-up revolutioniert das Bierkühlen

Die Fußball-Weltmeisterschaft kann kommen. Mit „Young & Urban by SPAR“ ist die Frage nach der Bierkühlung gelöst. Der aktuell exklusiv bei INTERSPAR erhältliche SL Eisblock-Bierkühler senkt die Temperatur des Bieres binnen 30 Minuten um bis zu 10 Grad. Und das von 24 Flaschen gleichzeitig.

Und so funktioniert‘s

Um rechtzeitig zum Anpfiff das kühle Bier in Händen zu halten, wird in die kompakte Eisblockform Wasser eingefüllt und diese in den Tiefkühler gestellt. Mit seinen kompakten Maßen passt die Eisblockform in jedes normale Gefrierfach. Sobald das Wasser komplett durchgefroren ist, wird der entstandene Eisblock vorsichtig aus der Form genommen und gleich auf die Bierkiste platziert. Durch den direkten Kontakt von Eisblock und Flaschen wird die gesammelte Kälteenergie in kürzester Zeit an den Flaschenhals abgegeben. Beim Abschmelzen des Eisblocks an der Kontaktfläche rutscht der Eisblock aufgrund seiner Form nach und bleibt immer ohne störende Luftschicht direkt anliegend und zerbricht auch nicht. Bei der im Flaschenhals entstehenden kalten Flüssigkeit erhöht sich die Dichte und sinkt somit nach unten, wodurch das Bier in der Flasche zirkuliert und gleichmäßig kalt wird. Das Video zum Nachsehen gibt es unter: