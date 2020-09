Start Musikschuljahr 2020/2021

Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch wieder der Unterricht an der tonart Musikschule (Hohenems, Götzis, Altach, Koblach, Mäder, Klaus).

Das kunterbunte Kinderatelier ist ein Angebot des Vereins „Zack & Poing“ und wird von der Stadt Hohenems unterstützt. Es richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren und ist für die Teilnehmenden kostenlos.

Bereits in den vergangenen Jahren fand das Atelier bei Kindern, die Freude an kreativen Angeboten haben, großen Anklang. Zirkus-Werkstatt, Bewegungs- und Kooperationsspiele, Konzentrations- und Balanceübungen, Musik-Workshops, Spielangebot, Kinderkochklub und vieles mehr stehen auf dem Programm. Die ausgebildeten Zirkus- und Theaterpädagogen kümmern sich mit viel Freude und Einfühlungsvermögen um die Kinder.

Das kunterbunte Kinderatelier beginnt am Mittwoch, dem 30. September 2020. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich und verbindlich. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt.

Die Termine sind am 30. September; 7., 14. und 21. Oktober; 4., 11., 18. und 25. November; 2., 9., 16. und 23. Dezember 2020 sowie am 13., 20. und 27. Jänner und 3. Februar 2021.

Interessierte können sich mit Sebastian Gerer, dem Leiter des Kinderateliers, unter Tel. 0699/17448707 oder E-Mail zackundpoing@gmx.net in Verbindung setzen. In folgenden Fächern können noch Unterrichtsplätze vergeben werden: • Streichinstrumente • Kinderchor • Musikkunde (für Stufenprüfungen bzw. Leistungsabzeichen)

Die angemeldeten Schüler werden von ihrem Lehrer zur ersten Unterrichtsstunde telefonisch oder schriftlich eingeladen. Dieser Kontakt findet in der ersten Pflichtschulwoche (14. bis 18. September 2020) statt. Unterrichtsbeginn ist in der zweiten Pflichtschulwoche.

Der Unterricht für Hohenemser Musikschüler findet in der Musikschule (ehemalige Synagoge), in den Volksschulen, den Mittelschulen, den großen Kindergärten, im Kästle-Areal und im Probelokal der Bürgermusik statt. Holzbläser, Blechbläser und Schlagwerker haben auch die Möglichkeit, gleichzeitig der Bürgermusik beizutreten. Bei Interesse an deren Jugendarbeit informieren Sie sich bitte unter www.buergermusik-hohenems.at!