Start im „Sprachencafé“ im Brockenhaus Leiblachtal – Herbsttermine 2018

Lochau. Nach der Sommerpause treffen sich die sprachinteressierten Bewohnerinnen und Bewohner von Lochau und Umgebung jeden ersten und dritten Samstag im Monat wieder im „Sprachencafé“ im Brockenhaus Leiblachtal in der Toni-Russ-Straße in Lochau.

Jeweils am ersten Samstag im Monat wird im Sprachencafé von 9.30 bis 11 Uhr „Französisch – Italienisch – Portugiesisch“ gesprochen. Das ist am 6. Oktober, am 3. November und am 1. Dezember.