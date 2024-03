Ein Dutzend große Spielflächen an Kugelbahnen können bei der MINT-Veranstaltung im Rankweiler Vereinshaus gratis benützt werden.

RANKWEIL. Spaß für die ganze Familie ist am Samstag, 23. März, von 14 bis 17 Uhr, Sonntag, 24. März von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, also acht Stunden Action pur, im Rankweiler Vereinshaus, Untere Bahnhofstraße, angesagt. Menschen von acht bis 99 Jahren kommen bei der Veranstaltung von MINT Vorderland/am Kumma in Kooperation mit Kosmos unter dem Motto „Die vertikale Kugelbahn“ voll auf ihre Kosten. Start frei für ein ultimatives Kugel-Abenteuer. Auf dem Boden war gestern, jetzt geht es in die Senkrechte. Rasante Kurven, clevere Hebel, biegsame Bahnen: Diese innovative Kugelbahn ist das ultimative Erlebnis für Anfänger und Fortgeschrittene und bei jedem Aufbau ein absolutes Unikat. Mit der Kugelbahn „Gecko Run" geht’s rund oder um die Ecke oder mit Schwung über Lücken und Hindernisse. Keine Grenzen, sondern endlose Spielfreude für Jedermann kommt zum Tragen. Mit den genialen Erweiterungen „Trampolin“ und „Looping“ und zwei Extra-Tricks können noch spektakulärere Kugelbahnen gebaut werden. Zwölf große Spielflächen stehen im Vereinshaus zur Verfügung. Mit den rückstandsfreien Nano-Haftpads werden die Bahnen aus biobasiertem Kunststoff ganz individuell an senkrechten, glatten Oberflächen befestigt und in Sekundenschnelle umgesetzt und feinjustiert. Das vertikale Kugelbahnsystem Gecko Run hat den Deutschen Spielzeugpreis 2023 als Gesamtsieger gewonnen. Kinder wollen staunen, begreifen und Neues erschaffen. Sie wollen alles ausprobieren und selbst machen. Dafür ist das Gecko Run-Kugelbahnsystem ideal geeignet, da es sich rasch und unkompliziert auf- und umbauen lässt.VN-TK