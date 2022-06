Start des 11. Lehrgangs „Kommunale Raumplanungs- und Bodenbeauftragte“ in Hohenems

Das Klimabündnis bildet derzeit Kommunale Raumplanungs- und Bodenbeauftragte aus sieben Bundesländern aus.

Der Start für diesen österreichweiten Lehrgang, der erstmals in Vorarlberg abgehalten wird, erfolgte in Hohenems. Bereits seit 2009 besteht diese viertägige Weiterbildung und zählt mittlerweile über 180 Absolventen aus allen Bundesländern.

In Form einer Projektarbeit wird das erworbene Wissen auch gleich genutzt und in die Praxis umgesetzt. Denn: Ortskernbelebung an Stelle von weiterem, rasantem Bodenverbrauch durch ausufernde Zersiedelung ist ein Schlüssel für die Lebensqualität in den Gemeinden, reduziert Kosten und ist essenziell für den Klimaschutz. Die Kosten für die soziale Infrastruktur wie Schulbus oder Essen auf Rädern sind im zersiedelten Gebiet mehr als zwanzigmal so hoch wie im Ortskern. Bodenschutz ist außerdem zugleich Klimaschutz. Gesunde Böden speichern weltweit mehr CO2 als alle Wälder und die Atmosphäre zusammen.