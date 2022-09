Start der zweitägigen Flugshow Airpower22 in Zeltweg

Die zweitägige Flugshow Airpower22 des Bundesheeres zusammen mit Red Bull und Land Steiermark startet in Zeltweg heute, Freitag. Zu dem Gratis-Event werden wie jedes Mal an beiden Tagen rund 300.000 Fans erwartet. Rund 200 Fluggeräte - davon rund 50 des Bundesheeres - aus 20 Nationen sowie mehrere Kunstflugstaffeln sorgen für das Programm am Boden und in der Luft. Das Wetter soll weitgehend schön bleiben. Die heurige Airpower ist als klimaschonendes Event konzipiert.

In welchem Ausmaß klimaschonend bei einer Flugshow realisierbar ist, wird wohl erst danach beurteilt werden können, dies hängt auch vom Anreiseverhalten der Besucher ab. Für heuer werden mehr Züge und Busse bereitgestellt und die Zahl der Parkplätze von zuletzt 36.000 auf 18.000 reduziert. Das Showprogramm dauert von 9.00 bis 17.00 Uhr und ist an beiden Tagen fast ident.

Ein Highlight wird der Überflug zweier US-amerikanischer B-52-Bomber "Stratofortress" sein - allerdings ist noch nicht klar, wann die Amerikaner "vorbeischauen". Es findet auch eine Leistungsschau von Luftfahrtindustrie und Forschungseinrichtungen statt, mit Fokus auf alternative Treibstoffe und Antriebe. Im Gegensatz zur letzten Flugshow 2019 lässt sich die hohe Politik - damals war wohl die Klimadebatte ausschlaggebend - diesmal durchaus im Aichfeld blicken.

Am Freitag am späten Nachmittag kommt der neue steirische LH Christopher Drexler (ÖVP) zu einem Empfang, am Sonntag gegen 11.00 Uhr wird der Bundesheer-Oberbefehlshaber und wahlkämpfende Bundespräsident Alexander Van der Bellen vorbeischauen. Eingesetzt sind seitens des Bundesheeres rund 6.000 Soldaten.