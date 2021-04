Start der vierten Bauetappe am Ermenbach

Am 19. April 2021 startete der Landesflussbauhof aus Lustenau mit der vierten Bauetappe der Sanierungsarbeiten am Ermenbach.

Seit dem Frühjahr 2018 wurde von der Brücke über die Sohlstraße flussaufwärts die Sanierung etappenweise durchgeführt. In der Niederwasserperiode im Frühjahr 2021 wird die Instandsetzung je nach Wetterlage von Höhe der ÖBB-Gleise flussaufwärts fortgesetzt. Das Gerinne wird dabei naturnah als reiner Erdgraben ausgeführt. Es sind zahlreiche Anlandungen zu entfernen und laut Gewässeraufsicht ist die Gerinnesohle zu entkrauten. Des Weiteren muss der vorhandene Flussquerschnitt an die erforderliche Abflusskapazität angepasst werden, da auf einem langen Abschnitt der Querschnitt zu gering ist. In den folgenden Jahren sollen diese Arbeiten weiter fortgesetzt werden.