Start der Pool-Saison für Schönbrunns Flusspferde

Da ließen sich Arca, Kimbuku und Ali nicht lange bitten: Sobald die Tore zum renovierten Außenbereich der Schönbrunner Dreitonner aufgingen, machten sich die Flusspferde auf den Weg ins kühle Nass. Sichtlich angetan erkundeten sie ihre naturnah gestaltete Wasserlandschaft und genossen das Frühstück, das unter anderem aus Äpfeln von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) bestand.

Mit 390 statt 160 Quadratmetern Platz zum Planschen ist das neue Gehege nun mehr als doppelt so groß wie das alte. Darüber hinaus gab es bisher keine Filteranlage und im Sommer musste das Wasser bis zu zwei Mal pro Woche ausgelassen und gereinigt werden. Nun gibt es auch ohne dieses Prozedere stets gute Wasserqualität. Schramböck bezeichnete die neue Anlage als “artgerechten und modernen Lebensraum” – Ökonomie und Ökologie gingen Hand in Hand und der Tiergarten sei “noch attraktiver und damit weiterhin Publikumsmagnet für Groß und Klein”.

Bei einer Reise nach Südafrika habe Schramböck vor kurzem eine persönliche Beziehung zu diesen Tieren aufgebaut und ihr erstes Exemplar in freier Wildbahn erlebt, erzählte die Ressortchefin. So war ihr etwa folgender Fakt bekannt: Auch wenn die Dickhäuter viele Stunden zum Abkühlen und Ruhen in stehenden oder langsam fließenden Gewässern verbringen, sind sie eigentlich Nicht-Schwimmer, so Harald Schwammer, Stellvertretender Direktor und Zoologischer Leiter. Sie marschieren unter Wasser den Boden entlang.