Start der Kampagne: „Artenvielfalt im Hausgarten“ mit Impulsvortrag

Am Dienstag, dem 4. Oktober 2022, um 19.30 Uhr findet im Kreativraum Hohenems, Marktstraße 8, eine START-Veranstaltung samt Impulsvortrag von Simone König zum Thema Artenvielfalt im Hausgarten statt.

Was es dazu braucht, hat mehr mit „Seinlassen“ als mit „Machen“ zu tun. Die dürren Stängel im Staudenbeet bleiben über den Winter stehen, denn es befinden sich Ei-Gelege und Larven daran. In einer Ecke liegt ein Laubhaufen, daneben ein Asthaufen, da finden Kröten und Igel ein Winterquartier. In der anderen Ecke steht das Gras hoch und darf braun werden, im Frühling ein Nistplatz für das Rotkehlchen. Am Obstbaum wird ein toter Ast auch mal belassen. Mehr Tipps, wie man den Garten „einfach naturnah“ gestalten und pflegen kann, erhalten Sie beim Vortrag mit Simone König.