Start der gesunden Jause im Schuljahr 19/20

Die erste gesunde Jause fand am 14.Oktober statt. ©Stadt Hohenems

Auch in diesem Jahr freut sich der Elternverein der VS Hohenems Markt den Schülern, an insgesamt acht Terminen im Schuljahr, eine gesunde Jause anbieten zu können.