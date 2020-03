Start der Friedhof Sanierung

In diesem Monat starten am Friedhof Weiler weitere Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten.

Nachdem in den vergangenen Jahren auf dem Friedhof von Weiler an vielen Stellen vor den Gräbern der Rasen eingesunken ist, wird in den kommenden Wochen der gesamte Rasen abgetragen, die entstandenen Senkungen mit Humuserde aufgefüllt und wieder neu angesät, sowie die Grabeinfassungen neu gesetzt. Im Zuge dieser Instandhaltungsarbeiten wird auch ein barrierefreier Aufgang errichtet und auf dem Friedhof entstehen zwei neue Urnenwände – eine ostseitig und eine südseitig von der Kirche. Zusätzlich wird auch die in die Jahre gekommene Friedhofsbeleuchtung erneuert.