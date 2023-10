Start der Bauarbeiten in der „oberen“ Schillerallee

Am Montag, dem 23. Oktober 2023, starten die Bauarbeiten im oberen Bereich der Schillerallee.

Während der Bauarbeiten wird der obere Abschnitt der Schillerallee für jeglichen Verkehr gesperrt sein, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Die Arbeiten werden von der Firma Can Bau GmbH durchgeführt.

Lärm- und Staubbelastungen können leider nicht gänzlich vermieden werden. Es wird aber darauf geachtet, diese Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten.

„Die Verbesserungen in der ‚oberen‘ Schillerallee werden zweifellos zu einer noch lebenswerteren Umgebung in unserer Stadt beitragen und unterstreichen die Entschlossenheit der Stadt, die Lebensqualität für alle Bewohner zu steigern. Wir danken insbesondere den Anrainern bereits im Voraus für ihr Verständnis und ihre Geduld während der Bauarbeiten“, so das Stadtoberhaupt abschließend.