Stars geben die Trends vor

Intersport ist in Vorarlberg ein verlässlicher Partner für viele Vereine.

„Wir versuchen durch Kompetenz, gute Preise und größtmögliche Auswahl dem Fußballspieler in Vorarlberg ein ansprechendes Erlebnis bei uns im Shop bieten zu können. Ganz wichtig ist uns, die Nachwuchsabteilungen der verschiedenen Vereine zu unterstützen, im Speziellen auch die diversen Nachwuchscamps“, streicht Andreas Engstler als zuständiger Einkäufer für die Intersport Fischer Gruppe hervor. Kunden, die Mitglieder in den Partnervereinen sind, können auch von speziellen Vereinsrabatten profitieren und so nochmals einiges sparen. Dabei hilft auch das breite Sortiment, das nicht nur Fußball abdeckt, sondern beinahe alle Sportarten, die im Land ausgeübt werden können. Daher kann ein polysportiver Kunde alle seine Produkte an einem Ort testen und gleich mitnehmen. Ist ein Artikel mal nicht lagernd, kann dieser beinahe über Nacht aus einem anderen Shop organisiert werden.