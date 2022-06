Starkregen, Hagel und Sturmböen vorausgesagt

Aus Richtung Schweiz könnte das Wetter am Montagabend ziemlich ungemütlich werden - Sogar Hagel ist möglich.

Für den Wochenanfang ist generell schwülwarm angesagt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und Gewitter, am Dienstag vor allem am Abend, am Mittwoch ganztägig, ist zu rechnen.