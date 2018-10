Starkes Seebeben im Westen Griechenlands

Ein starkes Seebeben hat am frühen Freitagmorgen den Westen Griechenlands erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag nach ersten Informationen verschiedener Erdbebenwarten in der Region um die Insel Zakynthos. Erste Messungen zeigten ein Beben der Stärke 6,6 bis 6,9. Zu spüren war das Beben im gesamten Land. Viele Menschen wurden aus dem Schlaf gerissen.

“Es war ein starkes Beben im Ionischen Meer”, sagte ein Seismologe im griechischen Rundfunk. Das Zentrum des Bebens lag demnach rund 44 Kilometer westlich der Insel Zakynthos in einer Tiefe von rund zehn Kilometern unter dem Meeresboden. “Es gab mehrere Nachbeben, und es gibt einige Schäden”, fügte er hinzu. Informationen über Verletzte gab es zunächst nicht.

Augenzeugen berichteten aus Zakynthos, der Strom sei in weiten Teilen der Insel ausgefallen. “Wir sind mit unseren Kindern jetzt in den Autos. Die Menschen haben Angst. Ich sehe Schäden an den Wänden der Häuser hier”, sagte ein Mann aus Zakynthos dem griechischen Nachrichtensender “90,1”.