Starkes Erdbeben vor Südwestjapan und Taiwan

Ein Erdbeben mit einer vorläufig gemessenen Stärke von 7,5 hat sich am Mittwoch zwischen dem Südwesten Japans und Taiwan ereignet. Das berichtete der japanische Sender NHK. Eine Tsunami-Warnung für die Küstengebiete der japanischen Präfektur Okinawa mit der gleichnamigen Hauptinsel sei erlassen worden, hieß es. Menschen wurden angewiesen, die Küstenregionen der Inseln zu verlassen. Die Wellen könnten bis zu drei Meter betragen, wurde gewarnt.

Laut NHK sollen unterdessen 30 Zentimeter hohe Tsunami-Wellen die Insel Yonaguni erreicht haben. Die Insel mit rund 1.600 Einwohner bildet den westlichen Punkt Japans. Näheres wurde zunächst nicht bekannt. Yonaguni ist rund 29 Quadratkilometer groß und damit halb so groß wie der New Yorker Stadtteil Manhattan.

Das Beben war auch in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh stark zu spüren. Vom taiwanesischen Wetterdienst wurde vorläufig eine Stärke von 7,2 gemessen. In Teilen von Taipeh fiel zwischenzeitlich der Strom aus. In der Stadt Hualien an der Ostküste Taiwans sollen laut Medienberichten einige Gebäude eingestürzt sein. Menschen seien unter den Trümmern gefangen, hieß es. Hualien hat mehr als 100.000 Einwohner.