Starker Rückgang bei Schulwegunfällen durch Lockdowns

Lockdowns und Home-Schooling hatten zuletzt die Zahl der Schulwegunfälle und der dabei verletzten Kinder fast halbiert, und kein einziges Kind ist im Vorjahr auf dem Weg von oder zur Bildungseinrichtung tödlich verunglückt, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). 2019 waren noch vier Kinder bei Schulwegunfällen ums Leben gekommen. In Ostösterreich beginnt in eineinhalb Wochen wieder der Präsenzunterricht - jetzt sollten Eltern mit ihrem Nachwuchs den Weg üben.

2020 war die Zahl der Schulwegunfälle wegen Corona-Maßnahmen so niedrig wie nie seit Bestehen der Unfallstatistik - sie ging laut VCÖ um knapp 47 Prozent im Vergleich zum Jahr davor zurück, die Zahl der verletzten Kinder um 49 Prozent. 272 Verkehrsunfälle am Schulweg wurden gezählt, 2019 waren es 510 und 2018 noch 570, belegen Daten der Statistik Austria. Der Anzahl der am Schulweg im Straßenverkehr verletzten Kinder sank von 576 auf 292. Die meisten Schulwegunfälle gab es in Oberösterreich mit 54, in der Steiermark waren es 41, in Niederösterreich 37 und in Wien 34.