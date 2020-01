Starker Partner

30.000 Teilnehmende in 2410 Veranstaltungen pro Jahr: Die Vorarlberger Volkshochschulen sind der größte Bildungsträger im Land.

Mit ihren fünf Standorten sind sie im ganzen Land präsent, bieten Kurse in 56 Gemeinden des Landes an und sind so der starke Bildungspartner für die Vorarlberger(innen) vor Ort.