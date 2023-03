Starke Zugriffe für VOL.AT im Februar 2023

37,5 Millionen Seitenaufrufe von 1,7 Millionen unterschiedlichen Geräten generierte das Vorarlberger Newsportal im Februar.

In eigener Sache: VOL.AT - Vorarlberg Online, das regionale Nachrichtenportal, hat im Februar 2023 laut der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) beeindruckende Zugriffszahlen erzielt. Das Newsportal freut sich über 10 Millionen Visits. Insgesamt haben die Leserinnen und Leser von 1,7 Millionen unterschiedlichen Geräten, sogenannten Unique Clients, auf VOL.AT zugegriffen. Zudem konnten insgesamt 37,5 Millionen Seitenaufrufe (Page Impressions) generiert werden. Die durchschnittliche Verweildauer der Benutzer betrug 4 Minuten und 30 Sekunden. Damit ist VOL.AT das mit Abstand reichweitenstärkste Newsportal in Vorarlberg.

Wichtige Informationsquelle

"Die Tatsache, dass 7 von 10 Internetnutzern in Vorarlberg das Angebot von VOL.AT nutzen, zeigt, dass das Nachrichtenportal einen festen Platz in der Region hat", zeigen sich die Verantwortlichen in der Redaktion erfreut.