Starke Umverteilung innerhalb von Familien

In den österreichischen Familien werden Geld und unbezahlte Dienstleistungen im Wert von jährlich 93 Mrd. Euro zwischen den Generationen und den Geschlechtern umverteilt. Das zeigt eine im Fachjournal "Empirica" veröffentlichte Studie von Wiener Forschern. Empfänger der innerfamiliären Transferleistungen sind vor allem Kinder und junge Erwachsene unter 25, auf die 50 Mrd. Euro entfallen.

Bernhard Hammer und Alexia Prskawetz vom Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Technischen Universität (TU) Wien (Prskawetz) haben in ihrer Studie nicht nur die finanziellen Aufwendungen für Kinder und pflegebedürftige Personen in der Familie berücksichtigt. Eingerechnet wurde auch die unbezahlte Arbeit, die Familienmitglieder für ältere oder jüngere Generationen bzw. den Partner leisten, also etwa Erziehung, Haushalt oder Pflege. Das sei gar nicht so einfach, "denn innerfamiliäre Umverteilung wird in keinen Daten direkt erfasst", erklärte Hammer gegenüber der APA.