Starke Premiere für das „Plugged/Unplugged Openair“

Dank großem Wetterglück, treuen Rockfans und großartigen Helfern wurde das erste Openair dieser Art – des Hohenemser „Live! Fördervereins für Livemusikkultur“ – auf der Funkenwiese Schwefel am vergangenen Samstag zum Erfolg!

Zudem war das Klimabündnisteam-Vorarlberg vergangene Woche mit der ‚Klimabohne on Tour‘ mit fairem, frischem Kaffee aus Kolumbien (CO2-neutral per Segelschiff und Lastenrad 1.000 Kilometer transportiert) zu Gast am Wochenmarkt. Dabei gab es die Möglichkeit, den Kaffee zu verkosten und ein Lastenrad zu testen. Weitere Informationen: www.klimabuendnis.at/klimabohne-on-tour !

Vereinsobmann Johannes Neumayer fasste abschließend zusammen: „Wir sind mehr als glücklich, wie unsere Premiere verlaufen ist. Eine Veranstaltung in dieser Dimension war für unseren jungen Verein eine echte Herausforderung und am Ende nur möglich, weil wir großzügig von der Funkenzunft Schwefel und ihren Mitgliedern unterstützt worden sind – einfach schön, wie in Hohenems auch zwei so unterschiedliche Vereine über die Musik zusammenfinden und sich gegenseitig unterstützen. Ein recht herzliches Dankeschön an der Stelle an unsere fleißigen und ebenfalls ehrenamtlichen Vereinsmusiker, die zahlreichen freiwilligen Helfer, die Stadt Hohenems für die Unterstützung und allen anderen Sponsoren, die so ein Event überhaupt erst möglich machen!“