Starke Leistungen beim AZV Vorarlberg

Hohenems/Rankweil. Erfolgreiche Lehrabschlussprüfungen markieren beste Voraussetzungen für den Berufseinstieg.

Eine tolle Bilanz im doppelten Sinn gab es kürzlich beim Ausbildungszentrum Vorarlberg (AZV). Einerseits konnten die Jugendlichen den Abschluss der Ausbildung mit der Ablegung der Lehrabschlussprüfung vollziehen und andererseits war es auch für die Ausbildnerinnen und Ausbildner ein starker Leistungsnachweis. Gleich 10 Jugendliche stellen sich der Prüfung im Bereich Metallbearbeitung, während sich im Berufsbild Maler und Beschichtungstechniker (m/w/d) fünf Kandidaten und Kandidaten ein Stelldichein gaben. Lediglich drei Personen müssen einen Teil der Prüfung nochmals absolvieren. „Die Überreichung des Lehrabschlusszeugnisses ist Grundlage für einen guten Einstieg in die Berufswelt“, so Leiter Manfred Gollob (Metallbearbeitung in Rankweil) und Dominik Ender als Ansprechpartner am Hauptstandort in Hohenems.