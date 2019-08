Starke Frauen im Bregenzerwald

Eine ganz besonders spannende Kooperation gibt es im Rahmen des diesjährigen FAQ Bregenzerwald.

Frauen im Bregenzerwald gelten schon traditionell als besonders stark. Warum das so ist, darauf weiß Stefania Pitscheider Soraperra, Direktorin des Frauenmuseum Hittisau, natürlich eine Antwort. „Sie haben der Sage nach die schwedische Söldnertruppe am Ende des 30-jährigen Kriegs in ihren weißen Juppen in die Flucht geschlagen“, erklärt sie und ergänzt noch den wahren Grund: „Sie haben die Höfe über lange Zeiträume alleine bewirtschaftet, weil die Männer viele Monate aus der damals armen Talschaft fortgegangen sind um als Handwerker zu arbeiten.“ Das Frauenmuseum Hittisau, übrigens das einzige Frauenmuseum Österreichs und das weltweit einzige im ländlichen Raum, passt also ganz hervorragend in den Bregenzerwald.