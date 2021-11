Groß, auffallend und manchmal sogar funkelnd – diese schmucken Begleiter kommen an ihm groß raus. Es wird experimentiert was Form, Größe und Anzahl der Ketten, Ringe und Armbänder anbelangt.

Mann schmückt sich, wie zahlreiche Hollywood-Beaus beweisen – zum Beispiel Frauenschwarm und Schauspieler Harry Styles, der in Sachen Schmuck neue Maßstäbe setzt und sich praktisch nie „ungeschmückt“ in der Öffentlichkeit oder auf dem roten Teppich zeigt. Aber auch Gucci-Muse und Sänger Jared Leto trägt nicht nur ausgefallene Klamotten, sondern auch auffälligen Schmuck und sieht damit superhot aus. Getreu dem Motto „more is more“, darf es auch bei allen übrigen Herren der Schöpfung diese Saison gerne ein wenig mehr funkeln: Ringe, Ketten und Armbänder können nach Lust und Laune kombiniert, sprich gelayert, werden.